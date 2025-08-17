Con un golazo de Lionel Messi, Inter Miami le ganó 3-1 LA Galaxy por la MLS

Inter Miami venció 3-1 a LA Galaxy por una nueva fecha de la MLS. La gran noticia fue el regreso de Lionel Messi, quien dejó atrás su lesión y marcó un golazo en su vuelta. Jordi Alba y Luis Suárez completaron la goleada, mientras que Joseph Paintsil había anotado el empate parcial.

El regreso del 10 llegó en el momento justo. Messi, de 38 años, se perdió los dos últimos partidos por una lesión muscular y su ausencia se notó fuerte. Sin él, el Inter primero logró un triunfo 3-1 ante Pumas por la Leagues Cup, pero después recibió una dura goleada en el clásico frente a Orlando City (1-4).

En la primera mitad, Suárez habilitó de taco a Telasco Segovia pero el gol fue anulado. Minutos más tarde, Alba abrió el marcador tras una gran asistencia de Sergio Busquets. En el complemento, ingresaron Messi y De Paul, y en una de las primeras jugadas llegó el empate.

Messi apareció para cambiar el partido sobre el final: anotó el 2-1 con una gran jugada individual sobre el y luego asistió a Suárez con un taco brillante para el 3-1 final.

El Inter Miami llegó a la cuarta posición en la Conferencia Este con 45 puntos, a seis del líder Philadelphia Union, pero con tres partidos menos.