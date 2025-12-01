España despliega al ejército para luchar contra el foco de peste porcina africana en Cataluña

Más de 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias española (UME) se desplegaron este lunes para luchar contra el foco de peste porcina africana detectado cerca de Barcelona, que ha desatado la inquietud en el potente sector del porcino español.

"Se desplegarán durante el día de hoy 117 efectivos de la UME en Cataluña, que harán trabajos con drones, desinfección, prospección, búsqueda y retirada de animales", explicó el responsable regional de Agricultura, Òscar Ordeig, en rueda de prensa en Barcelona.

"Todos los animales sospechosos están dentro del radio de los seis kilómetros, lo que es un elemento muy importante", resaltó Ordeig, destacando que las 39 explotaciones porcinas situadas en la zona dieron negativo.

Una de las hipótesis que barajan los expertos es que el virus pudo haber llegado a través de un embutido contaminado transportado por carretera, y consumido después por un jabalí, pero todavía no está confirmado, indicó el responsable catalán.

Un eventual salto de la PPA -una enfermedad que no afecta a las personas, pero muy contagiosa y letal entre porcinos- sería fatal para el sector en España, tercer mayor productor mundial de carne porcina y derivados.

El país exporta cada año 2,77 millones de toneladas a más de 100 países y concentra ahora sus energías en que el virus no dé el salto a las granjas catalanas. La región es responsable por exportaciones valoradas en unos 3.000 millones de euros anuales, 1.000 de ellos a países fuera de la Unión Europea, según Ordeig.

Este segmento es el que más peligra debido al cierre de mercados extracomunitarios que suele producirse tras un brote, y que ahora Madrid deberá revertir negociando con cada país comprador.

"Tranquilidad a los ciudadanos, en relación con el consumo de la carne", pidió desde Italia el ministro español de Agricultura, quien solicitó igualmente "prudencia" e "implicación" para que el virus "no se extienda a las granjas de producción".

En Europa, la peste porcina africana está actualmente presente en los países bálticos y en varios territorios de Europa del este, desde su llegada por medio de Rusia en 2014.