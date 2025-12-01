Escuela de Minas: reprogamaron la fecha del examen de ingreso

La Escuela de Minas informó que el examen de ingreso a primer año 2026 ha sido reprogramado a causa del paro docente universitario nacional, que se desarrollará entre el 1 y el 6 de diciembre. La medida, convocada por CONADU Histórica, cuenta con la adhesión de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu), lo que motivó el cambio en el calendario académico.

Según confirmaron desde la institución, la evaluación quedó fijada para el martes 9 de diciembre, manteniéndose el horario previsto originalmente: los aspirantes deberán presentarse a las 7.45 horas. De esta manera, la Escuela busca evitar la superposición con la medida de fuerza que paralizará la actividad en las universidades públicas de todo el país la próxima semana.

La postergación afecta a todos los inscriptos al ciclo lectivo 2026, quienes deberán ajustar sus preparativos a la nueva fecha. Desde la Escuela de Minas recomendaron a los estudiantes estar atentos a posibles comunicaciones adicionales a través de los canales oficiales.