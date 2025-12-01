Agua Potable: trabajos en la Planta Snopek afectarán a varios sectores

Agua Potable de Jujuy comunicó este lunes que, por la continuidad de los trabajos destinados a resolver problemas de alta turbidez en la Planta Snopek, se registrará una merma en la presión o falta de agua potable en varios sectores de Palpalá, los trabajos se llevarán a cabo hasta las 18.

Los barrios afectados por la medida son los siguientes:

Gral. Savio, Alto Palpalá, La Merced, V. del Valle, Ejército Argentino, Paso de Jama, Loyola y Sta. Bárbara.

9 de Julio, 25 de Mayo, 18 de Noviembre y 11 de Octubre.

Antártida Argentina, Ciudadela, Constitución y Florida.

La empresa señaló que las tareas son necesarias para garantizar la calidad del agua y normalizar el servicio ante las complicaciones operativas derivadas de la turbidez en la fuente de captación y se recomemienda a los vecinos de las zonas mencionadas tomar precauciones, como almacenar agua para consumo durante el período que duren los trabajos.

Ante cualquier inconveniente o emergencia, la empresa puso a disposición sus canales habituales de atención para consultas y reportes. Se espera que, una vez finalizadas las intervenciones, el servicio se regularice progresivamente en toda el área impactada.