30°
1 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cindac
reforma laboral
Purmamarca
Barrio San Pedrito
Crisis económica
Peste Porcina Africana
argentina
Ekel Meyer
Agua potable
Cindac
reforma laboral
Purmamarca
Barrio San Pedrito
Crisis económica
Peste Porcina Africana
argentina
Ekel Meyer
Agua potable

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Palpalá

Agua Potable: trabajos en la Planta Snopek afectarán a varios sectores

Esta medida alcanzará a más de una decena de barrios de Palpalá.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 13:18

Agua Potable de Jujuy comunicó este lunes que, por la continuidad de los trabajos destinados a resolver problemas de alta turbidez en la Planta Snopek, se registrará una merma en la presión o falta de agua potable en varios sectores de Palpalá, los trabajos se llevarán a cabo hasta las 18.

Los barrios afectados por la medida son los siguientes:

  • Gral. Savio, Alto Palpalá, La Merced, V. del Valle, Ejército Argentino, Paso de Jama, Loyola y Sta. Bárbara.

  • 9 de Julio, 25 de Mayo, 18 de Noviembre y 11 de Octubre.

  • Antártida Argentina, Ciudadela, Constitución y Florida.

La empresa señaló que las tareas son necesarias para garantizar la calidad del agua y normalizar el servicio ante las complicaciones operativas derivadas de la turbidez en la fuente de captación y se recomemienda a los vecinos de las zonas mencionadas tomar precauciones, como almacenar agua para consumo durante el período que duren los trabajos.

Ante cualquier inconveniente o emergencia, la empresa puso a disposición sus canales habituales de atención para consultas y reportes. Se espera que, una vez finalizadas las intervenciones, el servicio se regularice progresivamente en toda el área impactada.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD