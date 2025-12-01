Internado en grave estado tras un siniestro vial 

Un hombre de 35 años se encuentra internado en grave estado luego de derrapar la moto que conducía en un siniestro ocurrido en el barrio San Pedrito de la capital jujeña. El acompañante también debió ser hospitalizado en el “Pablo Soria”. Se investigan las causales del incidente y si participó otro vehículo.

De acuerdo a la información policial, esta madrugada el Sistema 911 recibió el alerta acerca de un siniestro vial en la esquina de la avenida Carlos Gardel y la calle Puya Puya, del mencionado sector barrial capitalino.

Por esa razón de inmediato una comisión policial arribó al lugar señalado, siendo que alrededor de las 1.15 observaron a dos hombres sobre la cinta asfáltica visiblemente heridos y a una moto de 110 cc. de cilindrada, a pocos metros de los motociclistas.

Además, fue solicitada la presencia del Same, que también se constituyó en el escenario del incidente vial para realizarle las primeras curaciones a los lesionados. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital “Pablo Soria” de la capital provincial.

Con respecto al estado de salud de ambos motociclistas, según fuentes policiales el conductor se encuentra en grave estado en la unidad de terapia intensiva, mientras que su acompañante no está tan comprometido, aunque continúa internado.

Por estas horas, lo que se sabe es que el conductor del rodado perdió el control y cayó junto a su acompañante sobre la cinta asfáltica. A raíz de lo sucedido, por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se constituyó el personal de Criminalística para realizar el peritaje que permita conocer las causales del incidente. Además, hasta el momento no se conoce si participó en el siniestro algún otro vehículo.