Sábado con máxima de 20 grados

Comenzó el fin de semana y de cierta forma este es especial porque mañana se celebra el día del niño y muchas familias, organizaciones y fundaciones están preparando algo lindo para agasajar a los más chiquitos de la casa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que en la ciudad de San Salvador de Jujuy la jornada del sábado comenzó con 7 grados y una sensación térmica de 5 grados. Para hoy se anticipa cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que podría llegar a alcanzar los 20 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de los valles y el ramal la temperatura máxima podría llegar a marcar 22 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En Humahuaca, bella ciudad de nuestra provincia, se espera para hoy cielo algo nublado con una temperatura máxima de 20 grados son probabilidades de lluvias. Cabe destacar y recordar que en toda la zona de la quebrada y la puna pasadas las 17 horas comienza a correr viento y la temperatura desciende de manera brusca.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca en día comenzó con 4 grados bajo cero y para hoy se anticipa una temperatura máxima de 13 grados son probabilidades de lluvias.