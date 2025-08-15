Sadir recibió al nuevo Jefe de la Región lV de Gendarmería

En el encuentro también estuvieron presentes, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y el Segundo Jefe de la Regional IV de Salta.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En el encuentro también estuvieron presentes, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y el Segundo Jefe de la Regional IV de Salta.

De La Cruz informó al gobernador sobre el funcionamiento y la organización operativa de la Jefatura de la Región IV.

La regional recientemente creada, tiene jurisdicción en Jujuy y Salta, con asiento en la ex agrupación Salta, ubicada en Los Alamos N° 100, Chachapoyas.

“La intención es reforzar y trabajar en conjunto, apoyándonos con las policías Jujuy y Salta en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", enfatizó.

Entre otros temas, se abordó la mayor presencia del personal policial en pasos internacionales.

Finalmente, se acordó un plan de apoyo logístico ante alguna emergencia sanitaria o climática.