15 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Información general

Sadir recibió al nuevo Jefe de la Región lV de Gendarmería

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, recibió el saludo protocolar del jefe de la Región IV de Gendarmería Nacional, comandante mayor Marcelo Adrián De La Cruz.

Viernes, 15 de agosto de 2025 19:40

En el encuentro también estuvieron presentes, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y el Segundo Jefe de la Regional IV de Salta.

De La Cruz informó al gobernador sobre el funcionamiento y la organización operativa de la Jefatura de la Región IV.

La regional recientemente creada, tiene jurisdicción en Jujuy y Salta, con asiento en la ex agrupación Salta, ubicada en Los Alamos N° 100, Chachapoyas.

“La intención es reforzar y trabajar en conjunto, apoyándonos con las policías Jujuy y Salta en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", enfatizó.

Entre otros temas, se abordó la mayor presencia del personal policial en pasos internacionales.

Finalmente, se acordó un plan de apoyo logístico ante alguna emergencia sanitaria o climática.

