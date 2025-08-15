Gendarmes decomisan 5.798 cartones de cigarrillos ilegales

En el primer operativo, f uncionarios de la Sección “Libertador General San Martín" dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro" detectaron que en el interior de dos vehículos utilitarios marca Renault, modelo Kangoo, cuatro ciudadanos intentaban ocultar el transporte de 2.798 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

En el primer operativo, funcionarios de la Sección “Libertador General San Martín" dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro" detectaron que en el interior de dos vehículos utilitarios marca Renault, modelo Kangoo, cuatro ciudadanos intentaban ocultar el transporte de 2.798 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

Por otro lado, efectivos de la misma Subunidad, detuvieron la marcha de un camión térmico marca Mercedes-Benz, que al ser inspeccionado, detectaron que los precintos de seguridad no coincidían con los consignados en la documentación presentada.

Por tal motivo, se dio intervención a la Unidad Fiscalía Federal de la provincia de Jujuy, quien orientó las autorizaciones correspondientes para proceder a la apertura del rodado y realizar una requisa minuciosa.

Como resultado de la inspección, se constató que en el interior del furgón térmico se transportaban 3.000 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

Como resultado de ambos procedimientos, seis ciudadanos quedaron imputados por el delito de encubrimiento de contrabando, y se procedió al secuestro de la mercadería, vehículos y otros elementos de interés para la causa.