¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
15 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Suba de precios
Precios
huevo
Cultura
Paritarias 2025
Juicio YPF
Suba de precios
Precios
huevo
Cultura
Paritarias 2025
Juicio YPF

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Gendarmería Nacional

Gendarmes decomisan 5.798 cartones de cigarrillos ilegales

Personal de la Fuerza realizó dos procedimientos por infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero". Seis personas quedaron supeditadas a la causa.

Viernes, 15 de agosto de 2025 18:33

En el primer operativo, funcionarios de la Sección “Libertador General San Martín" dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro" detectaron que en el interior de dos vehículos utilitarios marca Renault, modelo Kangoo, cuatro ciudadanos intentaban ocultar el transporte de 2.798 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el primer operativo, funcionarios de la Sección “Libertador General San Martín" dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro" detectaron que en el interior de dos vehículos utilitarios marca Renault, modelo Kangoo, cuatro ciudadanos intentaban ocultar el transporte de 2.798 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

Por otro lado, efectivos de la misma Subunidad, detuvieron la marcha de un camión térmico marca Mercedes-Benz, que al ser inspeccionado, detectaron que los precintos de seguridad no coincidían con los consignados en la documentación presentada.

Por tal motivo, se dio intervención a la Unidad Fiscalía Federal de la provincia de Jujuy, quien orientó las autorizaciones correspondientes para proceder a la apertura del rodado y realizar una requisa minuciosa.

Como resultado de la inspección, se constató que en el interior del furgón térmico se transportaban 3.000 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

Como resultado de ambos procedimientos, seis ciudadanos quedaron imputados por el delito de encubrimiento de contrabando, y se procedió al secuestro de la mercadería, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD