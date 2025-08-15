¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CULTURA

"Danzando a la Pachamama" en Plaza España

Este sábado 16 en el horario de 19 a 21  se rendirá homenaje a la madre tierra con “Danzando a la Pachamama” en plaza España, ubicado en Casa de Gobierno, con entrada libre y gratuita.

Viernes, 15 de agosto de 2025 17:12
HOMENAJE A LA MADRE TIERRA EN PLAZA ESPAÑA

HOMENAJE A LA MADRE TIERRA EN PLAZA ESPAÑA

La iniciativa impulsada por la Fundación Eco de Luz, con el apoyo de la provincia y el municipio capitalino hace extensiva la invitación a las familias y a la comunidad para disfrutar de un espectáculo lleno de color y respeto hacia la cultura jujeña.

La iniciativa impulsada por la Fundación Eco de Luz, con el apoyo de la provincia y el municipio capitalino hace extensiva la invitación a las familias y a la comunidad para disfrutar de un espectáculo lleno de color y respeto hacia la cultura jujeña.

 

Desde la organización resaltaron que "Se presentarán bailarines de distintos lugares del país. Este evento es una de las actividades que se enmarca dentro de Abrazarte, un proyecto que lo realiza la Fundación Ecos de Luz conjuntamente con la Secretaría de Cultura de la provincia”

La propuesta cultural es inclusiva ya que participan artistas con discapacidad con sus destrezas en el baile y por último el gran cierre de la noche estará a cargo del bagual Jorge Flores, con música en vivo para que todos disfruten, bailen y asi honrar a la madre tierra.

Este sábado Plaza españa será sede de un encuentro único este sábado 16 en el horario de 19 a 21 con la propuesta “Danzando a la Pachamama”.

 

