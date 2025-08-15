Se suma un nuevo nombre a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 

El jueves pasado, los dragones eligieron a su representante para la nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el Complejo Juvenil Nuestra Señora de la Candelaria fue el lugar elegido para la maravillosa noche de los chicos del Colegio Secundario N° 25.

En una noche emotiva y con un gran marco de publico los locutores del evento nombraron a Yuliana Agustina Morales como la nueva embajadora, acompañada por Brenda Valdiviezo electa Primera Princesa y Agustina Campos como Segunda Princesa. En tanto el nuevo chico 10 de los Dragones se llama Gastón Chorolque.

Fue una noche donde la familia, los amigos y los docentes vivenciaron nuevamente la adrenalina de escuchar un nuevo nombre de esta fiesta tan linda para todos los estudiantes jujeños especialmente los jóvenes Humahuaqueños.