En Suri RC comienza a vivirse el Argentino

Organizada por Las Dinos, equipo de La Esperanza Golf Club, se pone en marcha hoy desde las 8.30 el 58º Campeonato Argentino de Veteranas de Hockey en cancha de Suri Rugby Club. El certamen contará con más de 20 equipos de distintos puntos del país.

No será una competencia más, porque las anfitrionas que tendrán la fiscalización de la Unión Argentina de Veteranas de Hockey Sobre Césped y Pista, aprovechará para celebrar un nuevo aniversario de vida ligada a esta disciplina.

Además, como siempre se dice, los homenajes se hacen en vida, van a reconocer la trayectoria y el constante trabajo, aporte, que tanto Marta Malinar y Sofía Gemio, le dieron a la disciplina a lo largo de tantos años, por lo que el certamen llevará su nombre.

El Argentino se jugará en la modalidad de seven y serán divididos por categoría, ya que las competitivas estarán en +35 años, luego habrá una divisional de +45 años y por último las de +60 años que cuentan con chicas de casi 88 años.

A las 8.30 se procederá al acto inaugural formal con la presencia de autoridades de la entidad organizadora, fiscalizadora e invitados especiales, mientras que a las 9 está programado dar inicio los primeros partidos.

La jornada se extenderá hasta las 18, mientras que mañana, nuevamente desde las 9 comienzan a desarrollarse los partidos que estarán clasificando a las mejores a las finales para luego de las 17 proceder a la premiación.

Por otro lado, desde el equipo de Las Dinos, resaltaron el apoyo y acompañamiento del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes, ya que desde el primer momento se pusieron a disposición para poder desarrollar la competencia.

Los mismo que la Secretaría de Turismo atendiendo que habrá un importante movimiento de jugadoras de distintos puntos del país durante todo el fin de semana en la provincia que podrán, además de jugar, conocer la ciudad, pasear por el norte.

"Es tremendo, nosotros venimos trabajando desde antes de ir al encuentro del año pasado, tratando de ir consiguiendo la cancha, en octubre confirmamos el escenario durante el certamen de Rosario y desde ahí trabajamos con turismo, cultura y deporte, la verdad una ayuda incalculable, porque estuvieron a nuestro lado desde el primer momento consiguiendo cosas que por ahí como equipo solo no podíamos llegar a conseguir", declaró Daniela Malimar, actual vicepresidente de la Unión Argentina de Veteranas de Hockey durante la presentación del certamen.