Jujeños a la final del Torneo Federal de Chef

Entre el 27 y 29 próximos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se concretará Hotelga 2025, el encuentro de empresarios y profesionales de la hotelería, la gastronomía y el turismo de todo el país. El Predio ferial de La Rural será nuevamente el escenario donde se conectarán tendencias, negocios y experiencias del sector.

En su transcurso se desarrollará la Gran Final del Torneo Federal de Chefs, en la cual Jujuy estará representada por dos equipos, uno por la región Quebrada y Puna integrado por el chef Maximiliano Cuellar y Sonia Ferreyra (commis) del restaurante del Hotel Villa del cielo (Tilcara) y el otro, por la región Valles y Yungas conformado por el chef Mauro Galli y Gabriela Caucota (commis) del restaurante del Hotel Altos de La Viña (de esta ciudad).

Como en las últimas ediciones, la reconocida chef Narda Lepes nuevamente será parte destacada del certamen (presidiendo el jurado) que reunirá a equipos de cocineros de todo el país. En esta edición serán 23 los que competirán elaborando 46 platos durante las tres jornadas de la feria.

El certamen ya recorrió las siguientes sedes: Tandil, Neuquén, Río Cuarto, El Calafate, Villa de Merlo, Jujuy, Mendoza, Salta, Trelew, Rosario, Bariloche, Caba, Las Termas de Río Hondo, San Juan y Chaco. El próximo 21 se realizará la última Ronda Clasificatoria en la ciudad de Córdoba.

Participaron en la instancia clasificatoria de esta edición más de 200 chefs, quienes cocinaron en vivo más de 200 platos, frente al jurado, empresarios, funcionarios y público. Más de 40 reconocidos chefs oficiaron de jurados en las distintas rondas.

En las dos instancias en Jujuy se desempeñaron como jurado los chefs Luciano Nanni (asesor gastronómico de Fehgra) junto a Ana Ponce, Marcelo Escalada, Florencia Rodríguez, Daniel Hansen y José Frías.

La feria

Hotelga es el encuentro de negocios indispensable para quienes gestionan establecimientos hoteleros y gastronómicos, en búsqueda de productos, servicios y novedades del sector con objetivos claros: modernizar instalaciones, renovar equipamiento, adecuar sistemas y perfeccionar la gestión de sus empresas.

Además durante las tres jornadas el público asistente podrá disfrutar de eventos paralelos como las Conferencias del Foro del Conocimiento, el Concurso de Hotelería Sustentable "Hoteles más verdes", entre otras propuestas.

"Con los compañeros del jurado decimos que los participantes nos emocionan durante la feria. Nos impactan sus historias, cómo llegaron hasta ahí y su forma de conectarse con los productos", declaró Lepes.

Y especificó que los concursantes "llegan a la final después de un mapeo que hace Fehgra durante el año por el país".