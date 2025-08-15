¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Vida y Tendencia

Acuerdo prenupcial: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ultiman detalles antes de su casamiento

La pareja estaría evaluando un contrato para dividir sus bienes y evitar posibles peleas en el futuro.

Viernes, 15 de agosto de 2025 10:25

Viernes, 15 de agosto de 2025 10:25

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para pasar por el altar y dar el esperado "sí, acepto", no sin antes dejar las cosas claras entre ellos. Según trascendió, la pareja estaría evaluando separar sus economías y bienes materiales para evitar futuras peleas. 

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para pasar por el altar y dar el esperado “sí, acepto”, no sin antes dejar las cosas claras entre ellos. Según trascendió, la pareja estaría evaluando separar sus economías y bienes materiales para evitar futuras peleas. 

Así lo informó Gustavo Méndez en La posta del espectáculo, quien detalló que los abogados de ambos estarían redactando el contrato prenupcial para preservar sus fortunas, en Miami, Estados Unidos, donde la pareja se radicará en un futuro. 

Naiara Vecchio sumó: “Allá en Europa hay cláusulas muy costosas de infidelidad y también por ocultar información, por pasar algunas reglas que acá no estarían penadas y quieren resguardar la fortuna”.

“A mí me dicen que la fortuna de Tini sería el 10-15% de la fortuna de Rodrigo De Paul”, agregó.

El nuevo jugador del Inter Miami, además de cultivar su fortuna con base en el futbol, está promocionando también su imagen de vida sana: “Hace poco sacó una bebida energizante que promueve el deporte, que promueve todo lo que es la vida sana. Y es un chico que después de lo que va a ser su carrera futbolística, él tiene muchas acciones como empresario. Y lo está viendo ya desde antes”, contó Vecchio.

De esta forma, la pareja busca tener una boda y matrimonio armonioso, donde el dinero no sea un problema.

