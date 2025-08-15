Tatiana García es la nueva soberana de la Escuela Técnica N°1 de Perico

La comunidad educativa de la Escuela Técnica N°1 "Humberto Samuel Luna" vivió una tarde vibrante con la elección y coronación de su nueva soberana estudiantil y su corte. Tatiana García fue proclamada como la Representante oficial de la institución para el año 2025.

Tras la deliberación del jurado, Tatiana García recibió la corona como nueva soberana de la escuela. Leonela Busellato fue elegida como 1° Princesa, mientras que Marilyn Salazar obtuvo el título de 2° Princesa, completando así la corte real del certamen.

El evento, celebrado en el establecimiento técnico de Perico, definió no solo a la máxima representante, sino también a las princesas y las ganadoras de los títulos especiales. La elección generó gran expectativa entre los estudiantes y docentes.

Además de las coronas principales, se distinguieron Miss Simpatía: Luján Gutiérrez, Miss Elegancia: Guadalupe Tejerina, Miss Técnica: Oriana Irala.

La elección marca el inicio de un nuevo período para Tatiana García como embajadora estudiantil de la Escuela Técnica N°1 de Perico durante el presente ciclo lectivo. La institución celebra el compromiso y la participación de todas las candidatas que formaron parte de esta tradicional actividad escolar.