La Pachamama en Tilcara

Hasta fines de mes en la villa turística, el municipio desarrollará diferentes actividades relacionadas a honrar a la Pachamama fortaleciendo las costumbres y tradiciones, y en este caso el agradecimiento por los favores recibidos.

La iniciativa posee además, un fin turístico debido a la cantidad de visitantes que continúa llegando diariamente para conocer los diversos atractivos que posee el poblado, entre ellos el Pucará, los museos, la Garganta del diablo y demás puntos de atracción.

Para hoy desde las 8 hasta las 16 en el paraje Vallecito en la comunidad de Molulo se desarrollará el 1er Festival cultural y feria regional de los Valles de altura. En su transcurso se realizará el Concurso de hilado y tulmas, y se ofrecerán artesanía y comidas típicas.

También en esta jornada se celebrará la fiesta patronal de El Durazno y desde las 9 en el Hotel de Turismo Tilcara el festival Tango y Pacha; y desde las 10 en la plaza central serán las honras a San Roque.

Y a partir de las 13 la comparsa Pocos pero locos (en su mojón en el barrio Pueblo Nuevo) y la Agrupación Los ahijaditos (en su mojón en la Costanera) cumplirán con la tradición ofrendando a la Madre Tierra.

Las citadas serán las festividades populares que se destacarán durante éste fin de semana en la villa turística donde predomina una temperatura muy agradable durante la mayor parte de la jornada, aunque cuando comienza a atardecer es necesario abrigarse.

Los visitantes en la plaza central del pueblo y en calle Marcelino Vargas pueden adquirir artesanías tejidas y comidas típicas de la región: tamales, picantes y guisos de quinua y papa verde.

Durante la mañana y tarde el clima invita a recorrer placenteramente los circuitos turísticos y en la noche cenar en los restaurantes y luego divertirse hasta la madrugada en las peñas folclóricas donde se destacan los músicos tradicionales.