Motoencuentro La hermandad HD en Jujuy

Jujuy nuevamente será sede del Motoencuentro La hermandad HD Internacional entre el 21 y 24 próximos, en esta oportunidad será la segunda edición reuniendo a aproximadamente 100 coleccionistas de las famosas motocicletas Harley Davidson quienes llegarán desde países limítrofes y diferentes provincias argentinas.

Jujuy nuevamente será sede del Motoencuentro La hermandad HD Internacional entre el 21 y 24 próximos, en esta oportunidad será la segunda edición reuniendo a aproximadamente 100 coleccionistas de las famosas motocicletas Harley Davidson quienes llegarán desde países limítrofes y diferentes provincias argentinas.

Durante las cuatro jornadas los motoharleros transitarán por las rutas provinciales visitando diferentes destinos turísticos de las regiones Valles y Quebrada viviendo experiencias únicas donde combinarán su pasión por las míticas motos, el turismo, la cultura y la gastronomía típica de cada poblado que visiten.

El 20 comenzarán a llegar a esta ciudad ingresando por las rutas nacionales 9, 66 y 52 generando atracción de la ciudadanía ya que se desplazarán en grupos luciendo los diferentes modelos de la marca más prestigiosa de motocicletas en el mundo y haciendo sonar los motores de las altas cilindradas.

HERMOSA/ LAS TRI GLIDE ULTRA SEGURAMENTE ATRAERÁN LA ATENCIÓN DE LOS JUJEÑOS.

La recepción oficial será el 21 a las 10 en el Hotel Altos de La Viña a cargo de César Morales y Pablo Acosta (organizadores de la movida), estarán también con ellos Carlos Beguier y Luis Zalazar (de Malu Distribuidora).

Luego de un reparador descanso a las 14 partirán hacia el mirador de Termas de Reyes desplazándose por un circuito de gran belleza paisajística y en contacto pleno con la naturaleza.

A las 20 en el Salón de eventos del Café Dos chinos recibirán la bienvenida, junto integrantes del staff y Cristian Boglione (presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy) recepcionando a los delegados "Papá Harley" (Eduardo Salazar), Pablo Recaberren y Mario Catalan, de Chile; Gustavo Vigo, de Paraguay; y Joao "Yacaré" Rocha, de Brasil.

También recibirán a los motoharleros que llegarán desde Buenos Aires, Rosario, Casilda, Neuquén, Chaco, Reconquista, Santiago del Estero, Salta y de otras provincias; desde Perú llegarán otros harleros.

Al día siguiente a las 9.30 iniciarán un paseo hacia el dique Los alisos; luego se dirigirán al dique La Ciénaga donde almorzarán; y a las 17 llegarán a San Antonio donde les será servida una merienda tradicional. A la noche desde las 20 disfrutarán de una cena show en el Hotel Altos de La Viña.

ATRACCIÓN/ LA ROAD KING ES UNO DE LOS MODELOS MÁS LINDO DE HARLEY DAVIDSON.

El tercer día en Jujuy comenzará a las 9.30 para visitar el mirador de León y Angosto de Jaire (que es un pequeño cañón que se asemeja a un laberinto entre paredes de piedra y vegetación, distante a unos 32 kilómetros de esta ciudad).

Los motoharleros se desplazarán por la ruta provincial 56 desde el establecimiento hotelero en Alto La Viña hasta empalmar con la ruta nacional 9 (hacia el norte), continuar hacia Lozano (recorriendo aproximadamente 20 kilómetros) y posteriormente accederán a la ruta provincial 29 (de tierra consolidada) pasando por el puente de Jaire y unos 5 kilómetros más adelante llegarán a destino.

Allí mismo degustarán un almuerzo campestre y recién a las 17 emprenderán el regreso hacia esta capital; y en la noche participarán en una cena show en la cual los organizadores e invitados especiales entregarán menciones y recordatorios a los miembros de La Hermandad HD que llegaron hasta Jujuy para intervenir en el 2do. Motoencuentro.

La cuarta jornada de despedida, será muy especial para los visitantes, después del desayuno que se les servirá a las 9 emprenderán viaje hacia la localidad de Volcán (unos 41 kilómetros de distancia por la ruta nacional 9) donde a las 11 vivirán la experiencia de viajar en el Tren Solar de la Quebrada, pasando por Tumbaya, Purmamarca, Hornillos, Maimará y Tilcara admirando la belleza de la Quebrada de Humahuaca.

"Nos reunimos La Hermandad HD para recorrer Jujuy con una moto de trascendencia y con historia como lo es la Harley Davidson. Durante cuatro jornadas confraternizaremos visitando los destinos y admirando los paisajes de Jujuy que son todos muy bellos", señaló Morales.

A las visitas a el Angosto de Jaire, los diques, San Antonio y demás centros de atracción turística se sumará una escapada a las Salinas Grandes pasando por Purmamarca, "queremos que se lleven las mejores imágenes de Jujuy y que vuelvan con la familia para que continúen conociendo nuestra provincia".

REENCUENTRO/ PAPÁ HARLEY, MAURICIO PASCUCHI, PABLO ACOSTA Y OTROS AMIGOS.

El año pasado el encuentro fue en Tilcara, pero "esta vez decidimos hacerlo en San Salvador de Jujuy donde en esos días se conmemorará la gesta del Exodo Jujeño, un hecho histórico y trascendental para los jujeños y el país". Y como estamos en el mes de dedicado a la Pachamama, será oportuno para que la corpachen y agradezcan los bienes recibidos.

Más adelante apuntó que está expectante por la nueva reunión con los integrantes de La Hermandad HD y su visita a la provincia, "nos vemos durante el año en distintos eventos, pero siempre esperando que llegue el momento de tenerlos aquí para que conozcan lo lindo que es nuestra provincia".

Algunos de los motociclistas llegarán en una Honda o en una Ultra, pero la mayoría lo harán en sus Harley Davidson, exhibiendo los modelos Fat Boy, Heritage, Rocker o la Electra Glide. Las eléctricas de HD "no están viniendo ninguna", a través de ella la marca "se está acomodando en esto de la sustentabilidad", aclaró Acosta.

Los jujeños tendrán la oportunidad de asimilar "los modelos tradicionales" de las míticas motos indiscutidas en el mercado de la industria.

Observar por la ruta desplazarse a aproximadamente 100 motoharleros "será un acontecimiento visual impactante, todos juntos se moverán en caravana visitando los diferentes puntos de atracción turística. Quien tenga la posibilidad de observar sin dudas que le llamará mucho la atención", prosiguió.

Este año la región Valles fue la elegida, "el propósito es hacer conocer todos los atractivos que tiene Jujuy, que es tan rica en climas, paisaje, cultura, gastronomía, vinos y demás productos; por donde estaremos esta vez hay paisaje que no están promocionados y que no dejan de ser muy hermosos. Queremos hacer nuestro aporte a la difusión de Jujuy", concluyó.