¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
16 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La Contra
Bolivia
Turismo
Hotelga 2025
Turismo
Turismo
Turismo
scary movie
dedicatoria de gol
Elecciones 2025
La Contra
Bolivia
Turismo
Hotelga 2025
Turismo
Turismo
Turismo
scary movie
dedicatoria de gol
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo

Jujuy, invitada a la FIT 2025

Un espacio propicio para mostrar las virtudes turísticas de la provincia.

Viernes, 15 de agosto de 2025 18:09
ATENCIÓN | ANDRÉS DEYÁ DISTRIBUYE LAS INVITACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE TURISMO DEL PAÍS.

En el marco de la última reunión del Consejo Federal de Turismo, Andrés Deyá, presidente de la Feria Internacional de Turismo y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, entregó al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas y a las máximas autoridades del turismo nacional, las invitaciones para participar en la FIT 2025.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de la última reunión del Consejo Federal de Turismo, Andrés Deyá, presidente de la Feria Internacional de Turismo y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, entregó al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas y a las máximas autoridades del turismo nacional, las invitaciones para participar en la FIT 2025.

La 172° asamblea del CFT realizada en el centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires que reunió a funcionarios de todas las provincias y autoridades nacionales, fue el escenario para anticipar los preparativos de la próxima edición de la Feria que se realizará del 27 al 30 de septiembre en la Caba.

Con un programa renovado, oportunidades de negocios únicas y la participación de destinos y empresas de todo el mundo, la FIT continúa consolidándose como el punto de encuentro imprescindible de la industria turística en América Latina.

La Feria Internacional del Turismo es una de las 5 más importantes del mundo y la más relevante de la región, tal es así que se convirtió en un acontecimiento anual y este año promete sorprender con más destinos, atracciones y experiencias.

Es el encuentro para profesionales y empresas del sector, donde se realizan negocios, se presentan novedades y se establecen contactos. Es una plataforma porque empresas y destinos del turismo se conecten, exploran nuevas tendencias y fortalecen sus vínculos comerciales.

Intervendrán cientos de mayoristas, touroperadores, compañías de transporte, hotelería, empresas de tecnología, instituciones educativas, y firmas especializadas en turismo; además habrá espectáculos, degustaciones, shows en vivo, juegos y actividades. También participarán organismos oficiales de Turismo, agencias de viajes y medios de comunicación especializados de diversos países.

Acompañando a Deyá también estuvo el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente del CFT y del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el director nacional del CFT, Germán Bakker; la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de Promoción Turística, Ana García Allievi; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; y la presidenta de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y de Burós de Convenciones, Patricia Durán Vaca, además de las autoridades de turismo de todas las provincias argentinas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD