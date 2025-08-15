Jujuy, invitada a la FIT 2025

En el marco de la última reunión del Consejo Federal de Turismo, Andrés Deyá, presidente de la Feria Internacional de Turismo y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, entregó al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas y a las máximas autoridades del turismo nacional, las invitaciones para participar en la FIT 2025.

En el marco de la última reunión del Consejo Federal de Turismo, Andrés Deyá, presidente de la Feria Internacional de Turismo y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, entregó al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas y a las máximas autoridades del turismo nacional, las invitaciones para participar en la FIT 2025.

La 172° asamblea del CFT realizada en el centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires que reunió a funcionarios de todas las provincias y autoridades nacionales, fue el escenario para anticipar los preparativos de la próxima edición de la Feria que se realizará del 27 al 30 de septiembre en la Caba.

Con un programa renovado, oportunidades de negocios únicas y la participación de destinos y empresas de todo el mundo, la FIT continúa consolidándose como el punto de encuentro imprescindible de la industria turística en América Latina.

La Feria Internacional del Turismo es una de las 5 más importantes del mundo y la más relevante de la región, tal es así que se convirtió en un acontecimiento anual y este año promete sorprender con más destinos, atracciones y experiencias.

Es el encuentro para profesionales y empresas del sector, donde se realizan negocios, se presentan novedades y se establecen contactos. Es una plataforma porque empresas y destinos del turismo se conecten, exploran nuevas tendencias y fortalecen sus vínculos comerciales.

Intervendrán cientos de mayoristas, touroperadores, compañías de transporte, hotelería, empresas de tecnología, instituciones educativas, y firmas especializadas en turismo; además habrá espectáculos, degustaciones, shows en vivo, juegos y actividades. También participarán organismos oficiales de Turismo, agencias de viajes y medios de comunicación especializados de diversos países.

Acompañando a Deyá también estuvo el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente del CFT y del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el director nacional del CFT, Germán Bakker; la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de Promoción Turística, Ana García Allievi; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; y la presidenta de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y de Burós de Convenciones, Patricia Durán Vaca, además de las autoridades de turismo de todas las provincias argentinas.