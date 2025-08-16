LIBERTADOR (Corresponsal).- Con una amplia agenda de actividades culturales, educativas y protocolares, la ciudad de Libertador General San Martín vivió intensamente la Semana Sanmartiniana, en homenaje al Padre de la Patria, General Don José de San Martín.

La programación comenzó el lunes 11 en la Plaza General San Martín, con un acto protocolar organizado por el municipio, contó con la presencia del intendente Oscar Jayat, autoridades del Concejo Deliberante, la Asociación San Martíniana e instituciones invitadas. La escuela invitada en esta oportunidad fue la Escuela Normal "General San Martín" del nivel primario.

En la siguiente jornada la Escuela N° 265 "General San Martín" fue la encargada de los números alusivos. Además estuvieron presentes las bibliotecas Bartolomé Mitre, biblioteca Sarmiento y San Marcelino Champagnat, que expusieron una colección de libros sobre la vida y obra del Libertador. Esa misma jornada, por la tarde, se proyectó en la Biblioteca Bartolomé Mitre la película Revolución: El Cruce de los Andes, protagonizada por Rodrigo de la Serna.

Posteriormente, otro día también en plaza central, autoridades municipales, legislativas y educativas participaron del izamiento de la bandera junto a representantes de la Escuela Cooperativa General San Martín. En esta oportunidad estuvieron presentes autoridades del hospital "Oscar Orias", junto a diferentes Caps y Same, quienes desarrollaron una Expo de promoción de la salud y seguridad, con actividades preventivas y de concientización, otras de las actividades tuvo que ver con la policía de la provincia. A continuación se inauguró un mural alusivo a San Martín realizado por alumnos de la Escuela de Configuración de Apoyo Sagrado Corazón de Jesús, colocado en el edificio municipal. Por la noche, en el barrio 40 Hectáreas, se inauguraron obras de pavimentación, cordón cuneta e iluminación del nuevo predio ferial.

El jueves, la Escuela Normal "General San Martín" -nivel secundario- fueron los invitados al acto protocolar del día, del que participaron la Escuela de Configuración de Apoyo Sagrado Corazón de Jesús, junto al Centro de Discapacidad local, encabezaron el acto protocolar. Más tarde, la avenida Wollman se convirtió en escenario de la Gran Eco Yungas, un evento cultural y artístico que reunió a artesanos, emprendedores, comercios, cuerpos de baile, conjuntos musicales, cocina en vivo y juegos infantiles, con gran participación del público.