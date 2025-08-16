Se realizó la gran serenata en honor al Libertador

En conmemoración por los 175º años del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, Libertador, ciudad que lleva su nombre, esta de festejo.

El pasado viernes 15 y el sábado 16 la serenata contó con la participación de grandes artistas entre ellos actuaron Coroico, Tunay, Christian Herrera, Armando Marcelo y Ahyre.

La música tuvo un papel central y el pasado viernes 15 y sábado 16 se llevó a cabo una nueva edición de la "serenata al Libertador".

La cita tuvo lugar en el estadio del Club Sportivo Alberdi y en la jornada del viernes actuaron Christian Herrera, Alma Chaqueña, Los Changos del Chamamé.

El día sábado actuaron, Ahyre, Coroico, Grupo Llokallas, Tunay, Grupo Ternura, los Lirios Colombianos, Sentimiento Mansero, Armando Marcelo y el Turco Elías.

La serenata fue un éxito y contó con gran convocatoria.