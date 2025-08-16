Hoy se inician a pleno los Sábados Estudiantiles

La Municipalidad de Palpalá, bajo la gestión del Intendente Rubén Eduardo Rivarola, se prepara para el lanzamiento de una nueva edición de los Sábados Estudiantiles. La emblemática convocatoria a la juventud palpaleña tendrá lugar hoy desde las 14.30 en el Estadio Olímpico, y se volverá a repetir el sábado 30.
inicia sesión o regístrate.
La Municipalidad de Palpalá, bajo la gestión del Intendente Rubén Eduardo Rivarola, se prepara para el lanzamiento de una nueva edición de los Sábados Estudiantiles. La emblemática convocatoria a la juventud palpaleña tendrá lugar hoy desde las 14.30 en el Estadio Olímpico, y se volverá a repetir el sábado 30.
Desde el Ejecutivo local, aseguraron que para la actividad se coordinaron aspectos claves como la seguridad, la logística y la infraestructura, garantizando un espacio seguro y propicio para la diversión y la sana competencia de los jóvenes estudiantes.
En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes edición 74°, Palpalá preparó dos jornadas a puro ritmo, donde las tribunas se llenarán de color y participarán once instituciones educativas.
Las once instituciones que participaran son: Escuela Técnica N° 1 "General Savio, Colegio Sagrado Corazón, Colegio N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento", Escuela de Comercio N° 2 "Doctor Manuel Belgrano", Bachillerato N° 22 "Héroes de Malvinas", Agrotécnica "El Brete", Secundario N° 5, Secundario de Artes N° 53, Fasta "San Alberto Magno", Colegio Modelo Palpalá y Centro de Día "Oscar López".
Franco Fábrego, agente municipal del departamento de la Juventud, destacó la importancia del trabajo en conjunto con la policía, el personal de seguridad y las diferentes áreas del municipio para asegurar el éxito del evento. Entre las novedades de este año, se destaca la ampliación del horario de ornamentación de los espacios, permitiendo a los estudiantes dedicar más tiempo a la preparación de sus presentaciones. Además, se dispuso que todas las instituciones puedan vender alimentos y bebidas durante el primer sábado, mientras que el segundo sábado se reservará para aquellas instituciones que construyen carrozas, brindándoles una oportunidad adicional para recaudar fondos y representar a Palpalá en los desfiles de carroza de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Por su parte, el comisario mayor Elvio Chauque, jefe de la Unidad Regional 8 de Policía, resaltó el compromiso de la fuerza en garantizar la seguridad de los participantes y asistentes, implementando un operativo especial que incluye la presencia de bomberos y agentes de tránsito. Asimismo, recordó que está prohibido el uso de bengalas y palos para las banderas, y que el incumplimiento de esta norma acarreará la descalificación de los participantes.