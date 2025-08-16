¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Laguna de Pozuelos

Caminata en defensa de la Pachamama

Mujeres pasarán por distintos pueblos hasta llegar a capital el 22.

Sabado, 16 de agosto de 2025 01:00
LAGUNA DE POZUELOS

La "Caminata de Mujeres en Defensa de la Pachamama" partirá este lunes desde la Laguna de Pozuelos y arribará el viernes 22 a la capital realizando recolección de basura, visibilización de los proyectos mineros y marcha en cada punto al que arriben. La convocatoria es de Mujeres en defensa de la Laguna de Pozuelos, Rodeo de la Puna, Pozuelos.

El itinerario prevé que el lunes ingresen a La Quiaca donde realizarán una ceremonia y sahumada pernoctando en Abra Pampa. El martes compartirán su mensaje en Abra Pampa y descansarán en Humahuaca; el miércoles tendrán un acto en la ciudad histórica y dormirán en Tilcara. Para el jueves se prevé acto y sahumada en Cueva del Inca y por la tarde en León o Lozano. Finalizando el viernes con la entrada a San Salvador de Jujuy con ceremonia y sahumada.

El lema es "La Laguna de Pozuelos está en peligro, en este mes de agosto la Pachamama se defiende" .

Florencia Solís indicó que "exhortamos a todo el pueblo, no solamente a los pueblos originarios, que el agua la usamos toda la ciudadanía, todos tenemos que sumamos porque la causa es de todos, para visibilizar que no estamos de acuerdo con estas leyes que están sacando, con estos gobiernos de turno".

 

