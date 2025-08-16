A partir de las 16, se definen las campeonas

Un partido de suma importancia se jugará hoy en el predio de Papel NOA, en Río Blanco.

Un partido de suma importancia se jugará hoy en el predio de Papel NOA, en Río Blanco.

El encuentro se disputará desde las 16 y corresponderá a la revancha de la final de la Copa Federal Regional Amateur femenina.

En la ida, jugada hace una semana, hubo sensaciones encontradas para las jugadoras de Gimnasia al concluir el partido. Es que en el cierre, Atlético Tucumán marcó el dos a uno, cuando parecía que el empate estaba decretado. La llave final quedó abierta hoy el equipo jujeño buscará ganar por una mayor diferencia de goles para alcanzar la meta. Obvio que no será fácil, pero la ilusión está.

En el estadio de San Jorge, en el "Jardín de la República", se jugó el encuentro de ida. Se sintió la presión de un duelo definitorio en todo momento. Después una etapa inicial intensa, se fueron al descanso con el marcador uno a uno, marcando los goles Jacqueline Torossi para el local y Erika López, de penal, para las "lobitas".

En el complemento de aquel duelo, con el último suspiro, la ingresada Alicia Lizárraga anotó el gol del triunfo.

Como mencionábamos anteriormente, con el 2 a 1, la serie quedó abierta y el equipo "albiceleste" intentará repetir la hazaña de la temporada pasada de Sportivo Palermo, que ganó esta competencia y representó la zona en el Copa Federal de AFA, donde se enfrentan los mejores del interior con los clubes ubicados en los 8 primeros puestas del torneo de la Primera División. Todos los encuentros se disputan en Buenos Aires y la final en el predio "Lionel Messi".