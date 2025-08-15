El Teatro Select recibirá la 6º edición de “El Mundo Baila”

El próximo sábado 30 de agosto, desde las 19, el escenario del Cine Teatro Select se llenará de color, ritmo y diversidad cultural con una nueva edición de "El Mundo Baila", el gran encuentro de danzas que organiza la Academia Misión Dance.

Esta propuesta, que llega a su sexta edición, reunirá a doce escuelas de danza de la capital jujeña y del interior, en una velada que promete más de tres horas de espectáculo. La idea es simple pero poderosa: ofrecer al público un recorrido por las músicas y danzas típicas de diferentes rincones del planeta, interpretadas por bailarines y bailarinas de todas las edades, desde los tres años hasta adultos.

En esta ocasión, se podrá disfrutar de representaciones de países como Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, México, España, Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos, Corea, Líbano y Francia. "Hay un poquito de todo, va a estar muy lindo y variado. Es un espectáculo con más de tres horas de duración", anticipó la organizadora Ely Georgina Artaza en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Entre las escuelas participantes se destaca la presencia de la reconocida escuela de tango El Puntazo, junto con agrupaciones especializadas en folclore, danzas árabes, ritmos latinos, K-pop y otras expresiones artísticas que dan cuenta de la riqueza y el intercambio cultural que caracteriza al evento.

Pensado como una propuesta inclusiva y accesible, el valor de la entrada se fijó en 4 mil pesos, con la intención de que las familias puedan asistir y compartir juntas la experiencia. "Queremos que todos tengan la oportunidad de disfrutar y que se vayan con el corazón contento", señaló Artaza.

HABRÁ DANZAS ÁRABES

Este encuentro no solo busca deslumbrar con vestuarios, coreografías y música, sino también fomentar la integración entre academias y promover el respeto por las tradiciones culturales de cada región.

La presentación de "El Mundo Baila" llega en un año particularmente exitoso para la Academia Misión Dance. En julio pasado, sus bailarinas participaron en una competencia que contó con la presencia de una productora proveniente de Buenos Aires. Allí, el grupo obtuvo destacados premios en distintas categorías, lo que les valió el pase a la final nacional, a realizarse a fines de noviembre, donde representarán a Jujuy.

Además, varias alumnas que compitieron en categoría solista lograron una clasificación directa para un certamen internacional en Brasil 2026, donde tendrán el desafío de representar a la Argentina. "Es un orgullo enorme ver cómo las niñas y jóvenes de la academia crecen y logran sus objetivos", destacó la organizadora.

Actividades en agenda

La actividad de Misión Dance no se detiene. En octubre, la academia participará de una competencia en la ciudad de Palpalá, que reunirá a bailarines de diferentes puntos de la provincia.

Por otro lado, se aproxima una nueva edición de la elección de las embajadoras culturales, que hasta el momento se prevé realizar en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" a la espera de confirmación oficial de la fecha.