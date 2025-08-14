El jueves se presentará inestable en la ciudad según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima llegará a los 17 °C.
inicia sesión o regístrate.
El jueves se presentará inestable en la ciudad según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima llegará a los 17 °C.
Por la mañana el cielo se mantendrá nublado con pocas probabilidades de precipitaciones y vientos predominante del sector Norte.
Para la tarde las chances de lluvias suben hasta un 40%, lo mismo que para la noche, asimismo los vientos se mantendrán desde el sector Norte.
Por el momento no existen alertas emitidas para la zona de la provincia.