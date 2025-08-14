¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

NACIONAL DE VETERANAS EN JUJUY
Escuela Nº 79 “Estanislao Se‑ vero Zeballos”
Humahuaca
Casabindo
Conciencia Animal
Clínica Fátima de Palpalá
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
fentanilo contaminado
Pampa Blanca
El Tiempo en Jujuy

El jueves se presentará inestable en la ciudad

Para hoy el SMN anuncia una temperatura máxima de 17 °C.

Jueves, 14 de agosto de 2025 07:26

El jueves se presentará inestable en la ciudad según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima llegará a los 17 °C.

El jueves se presentará inestable en la ciudad según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima llegará a los 17 °C.

Por la mañana el cielo se mantendrá nublado con pocas probabilidades de precipitaciones y vientos predominante del sector Norte.

Para la tarde las chances de lluvias suben hasta un 40%,  lo mismo que para la noche, asimismo los vientos se mantendrán desde el sector Norte.

Por el momento no existen alertas emitidas para la zona de la provincia.

 

