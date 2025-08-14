Abre "Jóvenes Dirigentes" 2025

Hoy en la Legislatura de la Provincia se realizará la apertura del programa "Jóvenes Dirigentes", edición 2025, que impulsa el Frente Joven. La ong nacional trabaja desde hace más de 15 años en la defensa de los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, así como en la promoción del liderazgo juvenil en los ámbitos político, social, empresarial y económico, entre otros.

La formación contará con clases teóricas, seminarios, prácticas y encuentros con dirigentes durante tres meses.

La inauguración será desde las 16 y las clases empezarán en la Ucasal sede central (Belgrano 431) a partir del miércoles 20 y de allí todos los miércoles y viernes de 16 a 18.30. Otorgarán certificado tras la entrega del trabajo final que será un simulacro de debate en la Legislatura.

Las inscripciones están abiertas y se trata de un programa arancelado. Se puede acceder al formulario de inscripción a través del QR publicado o solicitarlo a los teléfonos 388-4702925 o 388-5011548.

El programa está diseñado para jóvenes con vocación de liderazgo, compromiso social y ganas de involucrarse en la vida pública. Brinda conocimientos, criterios de discernimiento y herramientas para desempeñarse en el ámbito de las instituciones políticas y sociales aportando nuevas perspectivas.