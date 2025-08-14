Expersonal del Banco Provincia reclama la PP

Un grupo de exempleados del Banco de la Provincia de Jujuy continúa esperando respuesta después de 27 años para cobrar lo correspondiente a Propiedad Participada (PP), tras la privatización de 1998. En este largo camino muchos de sus excompañeros fallecieron y otros están muy enfermos sin que puedan ver satisfecha su histórica petición.

Un grupo de exempleados del Banco de la Provincia de Jujuy continúa esperando respuesta después de 27 años para cobrar lo correspondiente a Propiedad Participada (PP), tras la privatización de 1998. En este largo camino muchos de sus excompañeros fallecieron y otros están muy enfermos sin que puedan ver satisfecha su histórica petición.

Son 74 personas del expediente C-180767/21 Acción Autónoma de Nulidad Fassola César y Otros c/Estado Provincial que siguen deambulando por distintas dependencias para tener respuesta favorable por parte del Poder Ejecutivo.

Con esfuerzo aún se reúnen y mantienen el reclamo pidiendo igualdad para todos porque otro grupo de exempleados del expediente B-87594/02 vieron satisfecha su petición en "Ordinario por entrega de Acciones Ganami Oscar y Otros c/Estado Provincial" y en acuerdo transaccional lograron percibir lo que por ley les corresponde en el 2020.

En abril de 2023 en la inauguración de una obra en el barrio Chijra recibieron la promesa de que iban a cobrar a la brevedad, en noviembre de 2024 solicitaron audiencia al gobernador Carlos Sadir, sin respuesta; el 7 de febrero de este año la reiteraron y también al procurador Sebastián Albeza sin que se concrete. Insistieron el 25 de marzo y la última nota de fecha 25 de junio de 2025 solicitando audiencia tampoco tuvo contestación.

Ruegan a Dios toque los corazones de quienes les corresponda el trámite para tener respuesta favorable puesto que se trata de todas personas adultas mayores que esperan se cumpla lo que les corresponde por ley.