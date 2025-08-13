Investigan la muerte de un pequeño de 8 años

La Justicia jujeña investiga la muerte de un niño de 8 años, ocurrida mientras jugaba en una plaza del barrio Aguas Negras de la localidad de Palma Sola, un hecho que conmocionó a la comunidad. El pequeño fue trasladado junto a su madre al hospital local de manera particular, aunque pese a los esfuerzos médicos para reanimarlo, falleció en el nosocomio. La Fiscalía interviniente investiga las causales del deceso a tan corta edad.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cuando la pequeña víctima se encontraba en cercanías de su madre jugando en la plaza del mencionado sector barrial.

En esas circunstancias, en un momento la progenitora vio que su hijo se descompensó y cayó al suelo. Como no reaccionaba a los estímulos, una vecina se acercó y auxilió a la madre para trasladarlo en moto hasta el hospital local "Nuestra Señora del Valle".

Una vez en la guardia de emergencias, los profesionales médicos hicieron todo lo posible por restablecer al niño, aunque sin resultado positivo. Tras esto, se confirmó el deceso del pequeño de 8 años.

Minutos más tarde, desde el nosocomio local alertaron lo sucedido a la Seccional 36°, que envió una comisión policial para interiorizarse de la situación. Luego, los agentes se comunicaron con el agente fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), para notificarlo del trágico hecho.

El funcionario fiscal dispuso que se preserve la zona donde jugaba el niño en la plaza, además de que los peritos del Departamento de Criminalística y el médico de la Policía se trasladen al escenario del suceso fatal para realizar las investigaciones necesarias.

Hasta el cierre de la presente edición, la Fiscalía trabajaba para determinar las causales de muerte del niño de 8 años en una plaza de la localidad de Palma Sola. No obstante, se manejan dos hipótesis hasta el momento. Una de ellas se relaciona a una posible muerte súbita, mientras que la otra hace referencia a un golpe en una eventual caída del pequeño.