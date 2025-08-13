¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Humahuaca

Convocante Expo Policial

Se podrá visitar hasta las 18 de hoy y mañana en Tilcara.

Daniel Mamaní
Miércoles, 13 de agosto de 2025 03:17
Club Estudiantes | alumnos visitan el stand de la unidad digital.

Se llevó a cabo la 6° Expo Policial en la ciudad de Humahuaca, la actividad inició a las 9, con el acto apertura en conmemoración a los 180 años de creación de la Policía de la Provincia de Jujuy.

Hoy estarán hasta las 18 en el Club Estudiantes y mañana continuará en Tilcara, de 9 a 18 en el Salón Municipal.

"Invitamos a alumnos de diferentes instituciones de Humahuaca y zonas aledañas para que empiecen a entender cuál es nuestra oficio como policías y los distintos y variados roles que cumplimos desde las diferentes unidades operativas que comprenden la Unidad Regional 3", comentó la oficial principal, Gloria Mamani, quien estuvo en la organización.

Hubo stands del Centro de Gestión N° 3, la Comisaría Seccional N° 15, Comisaría Seccional N° 38, El Aguilar; Brigada de Narcotráfico, Brigada de Investigaciones, Policía Turística, Oficina Digital, Enlace Comunitario, Bomberos e Infantería y como invitados especiales de otras instituciones estuvieron acompañando el Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups).

Daniel Mamani

 

