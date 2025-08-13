¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Matías Jurado
Banco Comafi
Festival provincial del Buñuelo
Feria del Libro
artes plásticas
Día del Niño
La opinión
CASA DEL HORROR
Matías Jurado
Banco Comafi
Festival provincial del Buñuelo
Feria del Libro
artes plásticas
Día del Niño
La opinión
CASA DEL HORROR

DÓLAR OFICIAL

$1325.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2186.25

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Artes plásticas

Muestra de Juan José Molina en Casa Baca

El artista plástico inaugurará hoy esta exposición que dio en llamar "Universos mágicos".

Miércoles, 13 de agosto de 2025 23:16
“UNIVERSOS MÁGICOS” | LA MUESTRA ESTARÁ A CONSIDERACIÓN DEL PÚBLICO EN CASA BACA, DESDE HOY

Hoy a las 20, se inaugurará en el Centro Cultural "Mirentxu" - Casa Baca, de Los Perales, la muestra "Universo Mágico" del destacado artista Juan José Molina.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Hoy a las 20, se inaugurará en el Centro Cultural "Mirentxu" - Casa Baca, de Los Perales, la muestra "Universo Mágico" del destacado artista Juan José Molina.

Esta muestra visibiliza un universo de hombres y mujeres, seres espirituales, religiosos, que conviven y comparten tradiciones, creencias y costumbres que los atraviesan y en eso consiste la magia, en poner el foco en el ser humano y todo lo que lo constituye como tal, como un ser pleno, completo.

Juan José Molina estudió en la Escuela de Artes. Es un artista plástico que nunca dejó de formarse a lo largo de sus 47 años en la pintura.

Se caracteriza por su trabajo con el color. Realizó numerosas exposiciones en la provincia, el país y en el exterior.

Obtuvo numerosos premios por sus trabajos.

Podemos encontrar obras de su autoría en distintas colecciones privadas y públicas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD