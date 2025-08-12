Conmoción en Palma Sola por la muerte de un niño de 8 años

La muerte de un niño de 8 años, causó gran conmoción en la comunidad vecinal de barrio Aguas Negras. El trágico suceso, según de fuentes oficiosas, se registró luego de que el menor sufriera una descompensación mientras jugaba en una plaza y, a pesar de los esfuerzos, llegó sin vida al hospital local. La fiscalía de turno, investiga el hecho y con las investigaciones y las pericias busca determinar si se trató de una muerte súbita o si sufrió algún golpe mientras jugaba.

La muerte de un niño de 8 años, causó gran conmoción en la comunidad vecinal de barrio Aguas Negras. El trágico suceso, según de fuentes oficiosas, se registró luego de que el menor sufriera una descompensación mientras jugaba en una plaza y, a pesar de los esfuerzos, llegó sin vida al hospital local. La fiscalía de turno, investiga el hecho y con las investigaciones y las pericias busca determinar si se trató de una muerte súbita o si sufrió algún golpe mientras jugaba.

Los primeros datos recabados, dieron cuenta de que el niño estaba en la plaza del citado barrio junto a su madre cuando, de repente, se descompensó y cayó al suelo. Una vecina, al ver la situación, ayudó a la madre y trasladó a ambos en su motocicleta hasta el hospital. Lamentablemente, los médicos confirmaron que el pequeño ya había fallecido al momento de su llegada.

Desde la guardia del nosocomio, se puso en aviso sobre lo ocurrido a efectivos de la Seccional 36 de Palma Sola, quienes, tras ser notificados del hecho, acudieron rápidamente al centro asistencial para constatar lo ocurrido. Siguiendo las instrucciones de la ayudante fiscal de turno, se preservó la zona donde jugaba el niño y además, dispuso que peritos de Criminalística y el médico de la policía se trasladen al lugar para realizar las investigaciones necesarias.

Desde la fiscalía de turno, buscan determinar las causas exactas de la muerte, barajando la posibilidad de que se haya tratado de una muerte súbita o que el niño haya sufrido algún golpe durante su caída.

Las actuaciones están a cargo de la Seccional 36 de Palma Sola.