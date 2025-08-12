Un exitoso FAlclore! se vivió en el Movistar Arena

Mex Urtizberea y Milo J convirtieron el Movistar Arena en una peña folclórica, a partir de esa gran idea que es FA!, el formato de videos musicales con invitados de Youtube.

Mex Urtizberea y Milo J convirtieron el Movistar Arena en una peña folclórica, a partir de esa gran idea que es FA!, el formato de videos musicales con invitados de Youtube.

Fa! es una idea que nació en la cabeza del músico, periodista, animador, actor y humorista Mex Urtizberea y que se empezó a concretar a finales de 2021 con un homenaje a Maradona -una suerte de prehistoria de la que participó gente del fútbol y algunos músicos-, y ya con su nombre definitivo en abril de 2022, en un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas.

Luego surgió el formato de las fiestas de FA!, que en esta oportunidad estrenó su versión de música autóctona, y se tituló íFAlclore!

Los anfitriones fueron Mex Urtizberea (conducción, piano, guitarra) y Milo J (conducción, voz), y estuvieron como invitados artistas del folclore como Franco Luciani, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Juan Quintero, Yami Safdie, Zaira, Néstor Garnica, Peteco Carabajal, Julián Kartún, Radamel, Maggie Cullen, Campedrinos, Agarrate Catalina, Flor Paz, Los Manseros Santiagueños, Soledad, Nati Pastorutti y parejas de baile.

FA! consiste en una serie de encuentros en la propia casa de Urtizberea, a la que son invitados músicos, periodistas, artistas plásticos, historietistas, actores, escritores y gente de todos los rubros de la cultura y la política. En un hermoso y a la vez sencillo lugar que se abre con la más absoluta confianza, los invitados se reparten entre una mesa central de la cocina-comedor (los que conversan y salen luego en las ediciones) y un montón, muchos más, que dan vueltas libremente por todas partes, escuchan, conversan, se encuentran o reencuentran.

A eso se agregaron, desde 2023 las fiestas Fa!, que han pasado por muchas ediciones, ya con público presente, en espacios como C Art Media, el estadio Obras y hasta el Quilmes Rock.