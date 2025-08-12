¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
12 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

PALPALÁ
Chaco
La Quiaca
Gremios
COPA FEDERAL
CASA DEL HORROR
Liga del Ramal
Liga quebradeña
PRIMERA NACIONAL
PALPALÁ
Chaco
La Quiaca
Gremios
COPA FEDERAL
CASA DEL HORROR
Liga del Ramal
Liga quebradeña
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1335.00

3884873397
PUBLICIDAD
Paritaria docente

El Gobierno provincial acercó nueva oferta salarial a gremios

Cedems dijo que el jueves darán una respuesta formal.

Martes, 12 de agosto de 2025 01:02
PARITARIAS | REUNIÓN DE GOBIERNO CON GREMIOS DE EDUCACIÓN (FOTO ARCHIVO).

El Ejecutivo provincial volvió a reunirse con los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación para retomar la negociación paritaria. El encuentro tuvo lugar ayer y, según se informó, habrá una nueva reunión este jueves para continuar con el análisis de la propuesta.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ejecutivo provincial volvió a reunirse con los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación para retomar la negociación paritaria. El encuentro tuvo lugar ayer y, según se informó, habrá una nueva reunión este jueves para continuar con el análisis de la propuesta.

La oferta incluye, además del 1,5% de incremento previsto para agosto y otro 1,5% en septiembre ya comunicados en julio, una recomposición de distintos ítems y el traspaso parcial de sumas al básico. Entre los puntos destacados, se plantea que el código 1330, actualmente de $163.000 por docente, se incorpore en un 15% al básico en un lapso de cinco meses. También se prevé una mejora en el estado docente, que hoy es de $19.600, y un aumento del ítem frente a alumnos de $25.000 a $32.400.

Desde el Cedems, el secretario adjunto Juan Carlos Córdoba indicó que se trata de un blanqueo parcial de conceptos salariales y que el impacto real de la propuesta será evaluado en asambleas entre hoy y mañana.El jueves, los sindicatos darán una respuesta formal, que podría quedar plasmada en un acta.

En cuanto a los descuentos por días de paro, Córdoba remarcó que se volvió a pedir su no aplicación, aunque la definición quedará supeditada al resultado final de las deliberaciones internas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD