“La batalla cultural y salud mental hoy”

Ana Plompieda de Quiroga, Josefina Racedo y Rosa Nassif conversarán sobre el contexto actual de crisis y el desmembramiento del tejido social, problemáticas que impactan en la salud mental.

La propuesta busca reflexionar sobre los desafíos presentes y abrir caminos hacia la transformación, bajo la consigna “Planificar la esperanza”.

El cierre estará a cargo del grupo Travesía Kay, integrado por Mónica Pantoja, Eugenia Mur y Agustina Aranda, quienes brindarán un momento musical.

La actividad es gratuita, abierta al público y no requiere inscripción previa. Se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad, ubicada en Otero 262. Además, podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la FHyCS.

Organizan las Cátedras de Psicología Social de las carreras Licenciatura en Educación para la Salud (sede San Pedro), Licenciatura en Comunicación Social y Licenciatura en Trabajo Social (sedes San Salvador y Tilcara).