Humahuaca

Oficina Móvil de Asesoramiento para personas con discapacidad llega a Humahuaca

Estará este jueves 14 de agosto en la Plaza San Martín de 9:30 a 12:30 horas.

Lunes, 11 de agosto de 2025 16:15

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, informa que este jueves 14 de agosto se desarrollará una nueva jornada de atención territorial mediante la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, informa que este jueves 14 de agosto se desarrollará una nueva jornada de atención territorial mediante la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad.

La actividad tendrá lugar de 9:30 a 12:30 horas en la Plaza San Martín, Entre Ríos esquina Corrientes, de la ciudad de Humahuaca.

Durante la jornada se brindará:

Asesoramiento integral sobre pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Orientación en trámites y gestiones: dónde y cómo acceder a servicios, programas y beneficios.

Atención personalizada a personas con discapacidad, familiares y público en general.

Esta propuesta forma parte de una política pública de cercanía que busca garantizar el acceso a derechos, promover la inclusión y ofrecer respuestas concretas en el territorio.

Para más información y consultas, la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad se encuentra a disposición en:

WhatsApp: 388 - 4564026

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: Av. Bolivia N° 2571, Barrio Los Huaicos en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 19 horas

