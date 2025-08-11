La antesala de la esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes

“LOS DRAGONES” | DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO Nº1.
“LOS PIRATAS” | LA HINCHADA DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO Nº3.
“LOS LEONES” | DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES Nº1 “MEDARDO PANTOJA”.
“LOS SANTOS” | GRAN CANTIDAD DE CHICOS EN LA HINCHADA DE LA EET Nº2 “ PROF. JESÚS RAÚL SALAZAR”.
“LOS TITANES” | ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA TERESITA .
“LOS PANDAS” | HINCHADA DEL COLEGIO Nº3 “ÉXODO JUJEÑO” MUESTRA SU NAPOLITANA.
“LOS GUARDIANES” | LOS CHICOS DEL COLEGIO DEL HUERTO A PLENO CON SU PANCARTA.
“LOS COYOTES” | GRAN COLORIDO EN LAS GRADAS ALENTANDO A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR.