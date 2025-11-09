Buscan a Brisa Micaela López

Familiares, amigos y vecinos continúan con la búsqueda para dar con el paradero de Brisa Micaela López de 16 años quien falta de su hogar desde el pasado viernes.
Se supo que Brisa es de contextura física delgada, tex blanco, cabello corto ondulado color rojizo, ojos color marrón oscuro.
Al momento que fue vista por última vez vestía pantalón de vestir de color negro, buzo color negro y zapatos color negro.
Por cualquier información dirigirse a la seccional de policía más cercana o comunicarse al 911 o a los números de celulares 3886828607 o al 3886860239.