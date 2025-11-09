°
9 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Cindac

Buscan a Brisa Micaela López

La jovencita de 16 años se encuentra desaparecida desde el viernes.

Domingo, 09 de noviembre de 2025 10:19

Familiares, amigos y vecinos continúan con la búsqueda para dar con el paradero de Brisa Micaela López de 16 años quien falta de su hogar desde el pasado viernes.

Se supo que Brisa es de contextura física delgada, tex blanco, cabello corto ondulado color rojizo, ojos color marrón oscuro.

Al momento que fue vista por última vez vestía pantalón de vestir de color negro, buzo color negro y zapatos color negro.

Por cualquier información dirigirse a la seccional de policía más cercana o comunicarse al 911 o a los números de celulares 3886828607 o al 3886860239.

