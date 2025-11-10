°
10 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Salud

Operativo sanitario integral con atención puerta a puerta en barrio Chijra

La iniciativa, bajo el lema "puerta a puerta, de corazón a corazón", ofrecerá múltiples especialidades médicas y servicios de salud para toda la comunidad.

Lunes, 10 de noviembre de 2025 12:13

Bajo el lema "Puerta a puerta, de corazón a corazón", el Ministerio de Salud desplegará este martes 11 de noviembre un masivo operativo sanitario en la zona del barrio Chijra. La jornada se desarrollará de 8 a 14 y está dirigida a los vecinos de los barrios Chijira, Asentamiento Margen Derecho del Río Chico, Los Típales y El Eucalipto.

El objetivo es acercar una amplia gama de servicios de salud directamente a la comunidad, facilitando el acceso a consultas, estudios diagnósticos y asesoramiento especializado. Entre la oferta sanitaria se incluyen:

  • Atención Médica: Consultas con médico clínico, pediatría, odontología y ginecología.

  • Estudios y Diagnósticos: Se gestionarán turnos para mamografías, y se realizarán test de PSA (para la prevención del cáncer de próstata), test de VIH y sífilis.

  • Programas de Prevención: Habrá stands dedicados a la educación para la salud, con foco en la prevención de la Tuberculosis (TBC), el Dengue, y el cáncer de próstata y mama.

  • Atención Psicosocial y Nutricional: Los vecinos podrán acceder a servicios de Psicología, Trabajo Social, Nutrición y Podología.

  • Servicios Especializados: También estarán presentes los programas y centros de referencia como Zoonosis, el Centro JURE, CEMIR, CRENA y la Junta Evaluadora, junto con un Call Center para consultas.

