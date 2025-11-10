Operativo sanitario integral con atención puerta a puerta en barrio Chijra

Bajo el lema "Puerta a puerta, de corazón a corazón", el Ministerio de Salud desplegará este martes 11 de noviembre un masivo operativo sanitario en la zona del barrio Chijra. La jornada se desarrollará de 8 a 14 y está dirigida a los vecinos de los barrios Chijira, Asentamiento Margen Derecho del Río Chico, Los Típales y El Eucalipto.

El objetivo es acercar una amplia gama de servicios de salud directamente a la comunidad, facilitando el acceso a consultas, estudios diagnósticos y asesoramiento especializado. Entre la oferta sanitaria se incluyen: