¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Pedidos de Captura
arma blanca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
Onda Estudiantil 2025
Festival Spark
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Pedidos de Captura
arma blanca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
Onda Estudiantil 2025
Festival Spark

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

El domingo estudiantil en fotos

Lunes, 11 de agosto de 2025 01:00
NTRA. SRA. DEL HUERTO | INCREÍBLE DESPLIEGUE DE “LAS GUARDIANAS” AL RITMO DE “HEY MAMA” DE DAVID GUETTA.

EET N° 2 “PROF. RAÚL SALAZAR” | CON DESTACADO ATUENDO BAILARON “TA OK”.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

EET N° 2 “PROF. RAÚL SALAZAR” | CON DESTACADO ATUENDO BAILARON “TA OK”.

POLIVALENTE DE ARTE | “LOS COYAS” ALENTARON CON FUERZA Y ALEGRÍA AL COLEGIO.

COMERCIO N°1 “ESTRADA” | “LOS PERICOS” NO FALTARON A LA CITA ESTUDIANTIL.

COLEGIO N°1 “TEODORO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE | FUERZA HECHA BAILE EN EL “23 DE AGOSTO”.

PASARELA | LAS MASCOTAS DE LOS COLEGIOS RECIBIERON A LAS REINAS.

DESDE EL AIRE | “GUARDIANES”, “LEONES” Y “PERICOS” EUFÓRICOS COPANDO EL ESTADIO “23 DE AGOSTO”.

EET N°1 “ESCOLÁSTICO ZEGADA” | “LOS LOBOS” CON SU NAPOLITANA DE FONDO IMPULSARON UNA CAMPAÑA SOLIDARIA.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD