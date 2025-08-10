¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
10 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Juegos Forja
trail
Producción
Fútbol Femenino
PERICO
PRIMERA NACIONAL
Frente Jujuy Crece
Horacio guzmán
Cafayate
Ministerio Público de la Acusación
Juegos Forja
trail
Producción
Fútbol Femenino
PERICO
PRIMERA NACIONAL
Frente Jujuy Crece
Horacio guzmán
Cafayate
Ministerio Público de la Acusación

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tilcara

El municipio tilcareño insta a cuidar a la Pachamama

Acciones en el mes dedicado a corpacharla y agradecer.

Domingo, 10 de agosto de 2025 01:01
Responsabilidad | Cuidado ambiental durante el mes de la Pachamama.

Desde principio de mes el municipio de Tilcara transcurre agosto instando a cuidar a la Pachamama desarrollando actividades culturales, tradicionales, solidarias y ambientales, en las cuales participan principalmente los niños y jóvenes.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Desde principio de mes el municipio de Tilcara transcurre agosto instando a cuidar a la Pachamama desarrollando actividades culturales, tradicionales, solidarias y ambientales, en las cuales participan principalmente los niños y jóvenes.

Para hoy desde las 10 se previó una Caminata de adultos mayores; el 13 entre las 9 y 19 en el tinglado municipal se realizará la Expo Policial; y el 14 desde las 18.30 en el salón municipal se elegirá a la embajadora del Bachillerato Provincial N° 25.

El 15 desde las 12 la intendente Sonia Pérez junto al personal municipal ofrendarán a la Madre Tierra; en Angosto Chico se honrará a la Virgen de la Asunción; y en La Banda la agrupación carnavalera Los pympas también agradecerán a la Pachamama.

El 1º Festival cultural y Feria regional de los Valles de altura se realizará el 16 desde las 9 en el paraje Vallecito (Molulo), también se realizará el Concurso de hilado y tulmas; en el tinglado municipal desde las 9 será Tango Pacha; a las 10 en la plaza central se honrará a San Roque; desde las 13 la comparsa Pocos pero locos agradecerá a la Pacha, al igual que la agrupación Los ahijaditos.

Otras actividades son el 17 la recordación al General José de San Martin; el 22 desde las 19 se representará la Marcha evocativa por el Éxodo jujeño y se dará de comer en la plaza central.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD