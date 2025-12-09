30°
Economía

Caputo dijo que busca US$1.000 millones a tasa de 9%

La licitación se realizará mañana. 

Martes, 09 de diciembre de 2025 12:44

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó hoy que mañana buscará obtener US$1.000 millones a una tasa de 9%.

El ministro manifestó las expectativas del gobierno durante un encuentro de la Fundación IEB, seguido por Agencia Noticias Argentinas. 

El Gobierno nacional emitirá mañana un título en dólares y con lo obtenido servirá parte del vencimiento de US$4.500 millones que debe afrontar en enero, en una nueva operación en el mercado de deuda voluntaria luego de ocho años.__IP__

El título será denominado BONAR 2029N, a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.

