PRIMERA NACIONAL

Una exitosa capacitación sobre entrenamientos

El taller fue encabezado por el cuerpo técnico de Gimnasia, destinado a profesores del club.

Martes, 09 de diciembre de 2025 00:00

En instalaciones del estadio "23 de Agosto", se desarrolló el taller de metodología de entrenamiento, encabezado por el cuerpo técnico de fútbol de la primera división de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, destinado a todos los profesores de las disciplinas de la institución.

La iniciativa, tuvo como fin el intercambio de experiencias y conocimientos entre colegas, buscando jerarquizar la formación de jóvenes y el impulso de todos los deportes del club.

En dicho marco, el director técnico de fútbol de Gimnasia, Hernán Pellerano, describió a la experiencia como "linda" para "intercambiar formas de trabajo y salir fortalecidos con nuevas herramientas".

"Iniciativas como esta aportan al crecimiento institucional", definió y destacó que "todas las divisiones de fútbol deben tener una idea clara y un objetivo en común para jerarquizar a Gimnasia".

A su turno, el preparador físico de la primera, Mauro Vidal, explicó que el taller sirvió para "compartir experiencias y aprender de ellas", además de "explicar nuestra metodología de trabajo en el plantel de primera división".

Siguiendo esta línea, Mariana Videla, coordinadora de la escuela de fútbol femenino infantil, definió a la mesa de debate como "un nuevo puntapié para iniciar un nuevo año de trabajo", haciendo énfasis en "la incorporación de métodos y estrategias".

Quintana

Alejandro Quintana, delantero que jugó en Gimnasia en este año, dejó de pertenecer a la institución "albiceleste".

El atacante se aleja del club "albiceleste" luego de un buen año en el que trajo sus goles y su sacrificio al "lobo".

Todo hace parecer que su destino será San Martín de Tucumán pero no está nada confirmación todavía.

En cuanto a las incorporaciones, en estos días se estarían confirmando algunas para reforzar el plantel "albiceleste".

 

