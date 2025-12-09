Una exitosa capacitación sobre entrenamientos

En instalaciones del estadio "23 de Agosto", se desarrolló el taller de metodología de entrenamiento, encabezado por el cuerpo técnico de fútbol de la primera división de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, destinado a todos los profesores de las disciplinas de la institución.

La iniciativa, tuvo como fin el intercambio de experiencias y conocimientos entre colegas, buscando jerarquizar la formación de jóvenes y el impulso de todos los deportes del club.

En dicho marco, el director técnico de fútbol de Gimnasia, Hernán Pellerano, describió a la experiencia como "linda" para "intercambiar formas de trabajo y salir fortalecidos con nuevas herramientas".

"Iniciativas como esta aportan al crecimiento institucional", definió y destacó que "todas las divisiones de fútbol deben tener una idea clara y un objetivo en común para jerarquizar a Gimnasia".

A su turno, el preparador físico de la primera, Mauro Vidal, explicó que el taller sirvió para "compartir experiencias y aprender de ellas", además de "explicar nuestra metodología de trabajo en el plantel de primera división".

Siguiendo esta línea, Mariana Videla, coordinadora de la escuela de fútbol femenino infantil, definió a la mesa de debate como "un nuevo puntapié para iniciar un nuevo año de trabajo", haciendo énfasis en "la incorporación de métodos y estrategias".

Quintana

Alejandro Quintana, delantero que jugó en Gimnasia en este año, dejó de pertenecer a la institución "albiceleste".

El atacante se aleja del club "albiceleste" luego de un buen año en el que trajo sus goles y su sacrificio al "lobo".

Todo hace parecer que su destino será San Martín de Tucumán pero no está nada confirmación todavía.

En cuanto a las incorporaciones, en estos días se estarían confirmando algunas para reforzar el plantel "albiceleste".