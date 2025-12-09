Jóvenes de la ong Aquí estoy Jujuy aprendieron pastelería

Jóvenes y adultos con discapacidad, que son atendidos por la Fundación Aquí estoy Jujuy, recibieron sus certificados por asistir al Taller de panadería y pastelería dictado en la Escuela de Formación Profesional de Pasteleros.

A la capacitación impartida por las docentes Ivone Villatarco y Sonia Bautista asistieron más de 20 alumnos, quienes además de pastelería y panadería aprendieron a elaborar postres y mermeladas, durante los ocho meses de dictado.

Los alumnos en todo momento estuvieron acompañados de sus padres por estar limitados "en desenvolverse solos, y de esa manera pudieron avanzar en el dictado". Bautista destacó que "tuvimos que adaptarnos a ellos, y los padres al estar asistiéndolos permanentemente también pudieron aprender durante el dictado".

Para el acto de cierre del ciclo lectivo, se realizó también una degustación de pancitos de leche, pizza, tiramisú, pan de Navidad, arrollados navideños, budines, pan de campo y otras exquisiteces.

La diputada provincial Olga Ramos quien organizó el dictado, acompañó a la presidenta de la ong Adriana Chávez en la entrega de los certificados junto a las docentes. Oportunidad en que destacó la tarea realizada y agradeció la colaboración del secretario General del Sindicato de Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros.

Las clases impartidas "fueron como un primer nivel donde aprendieron lo básico y algunas técnicas, ahora el desafío es que el próximo año aprendan a elaborar otras recetas e inclusive puedan emprender, siempre con el acompañamiento de los padres beneficiando a toda la familia", agregó Bautista.

Ramos anticipó que se continuará con el dictado para los alumnos de dicha fundación como para la comunidad en general, gracias al interés del director de la Escuela de Formación Profesional de Pasteleros, Roberto Morales, posibilitando que más interesados se capaciten.