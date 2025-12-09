17°
9 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Volcán

Fe y tradición en las fiestas patronales de Volcán

El diputado provincial Rubén Armando Rivarola estuvo acompañando a la comunidad durante los actos centrales.

Martes, 09 de diciembre de 2025 00:00
PLAZA CENTRAL |EL JEFE COMUNAL ORLANDO RENÉ GALÍNDEZ, Y EL DIPUTADO PROVINCIAL RUBÉN ARMANDO RIVAROLA.

El pueblo de Volcán, a 41 kilómetros al norte de la capital provincial, culminó ayer sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Valle, Patrona de la localidad. Tras una intensa Novena, la comunidad vivió una jornada de profunda fe, tradición y celebración cívica, con la presencia de autoridades locales y provinciales.

La Fiesta de Nuestra Señora del Valle celebra la sin pecado e inmaculada Concepción de la Virgen María el 8 de diciembre.

Los actos centrales contaron con la participación del jefe comunal, Orlando René Galíndez, y el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, además de otras autoridades y una masiva concurrencia de vecinos y delegaciones.

La celebración comenzó al amanecer con las tradicionales salvas de bombas a las 6 de la mañana y el embanderamiento total del pueblo. El programa festivo y cívico se centró en la Plaza 3 de Abril, donde se concentraron autoridades, invitados especiales y delegaciones militares, escolares y gauchas.

MISA |CELEBRACIÓN A LA SANTA PATRONA DEL PUEBLO

El jefe comunal, Orlando René Galíndez, expresó su profunda emoción por la participación de la comunidad y destacó el significado de la Patrona para Volcán. Agradeció a las autoridades que lo acompañaron como también a todos los que trabajaron para que la comunidad pudieran rendir homenaje a su Santa Patrona la Virgen del Valle.

"Hoy es un día de inmensa alegría y reconocimiento para todo nuestro pueblo. Nuestra Señora del Valle es nuestra guía en Volcán, y ver la plaza colmada con vecinos de todas las edades, delegaciones escolares y nuestras orgullosas agrupaciones gauchas, nos llena de alegría. Seguiremos trabajando para que nuestra gente mantenga viva la cultura y la fe".

A su turno, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, quien acompañó los actos centrales, subrayó la importancia de apoyar estas manifestaciones culturales y religiosas en el interior de la provincia.

"Estar en Volcán hoy, compartiendo con su gente está devoción es un honor. Es fundamental que apoyemos y visibilicemos estas celebraciones que son el corazón de la identidad jujeña. Ver cómo el pueblo se une en la fe, en el respeto por sus tradiciones gauchas y en la alegría, es una enseñanza de comunidad y pertenencia".

Las actividades continuaron a lo largo de la tarde con las diversas propuestas de las agrupaciones gauchas, un momento que resalta la identidad rural y tradicional de la zona.

PARTICIPACIÓN | ESTUVIERON PRESENTES DELEGACIONES ESCOLARES, GAUCHAS Y UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE VECINOS.

 

