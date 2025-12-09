"Este equipo merece todo"

Luego del triunfo por 1 a 0 de Racing Club ante Boca en "La Bombonera", el DT Gustavo Costas analizó la clasificación de la "Academia" a la final de los playoffs y destacó la entrega de sus futbolistas, al tiempo que reconoció las dificultades que presentó el encuentro.

En la conferencia de prensa, a la que asistió la Agencia Noticias Agencia, el entrenador fue autocrítico con el desarrollo inicial del partido y no esquivó la realidad del trámite: "Fue malísimo el partido para los dos, pienso que pesó mucho. Estoy orgulloso de haber eliminado a un equipo como Boca". A pesar de ese análisis, Costas resaltó la reacción de su equipo tras el descanso y confesó que el entretiempo fue clave: "Los cagué a pedos en el primer tiempo y respondieron en el segundo".

El DT valoró el crecimiento del equipo en el complemento y el compromiso mostrado. "Después del segundo tiempo, jugamos un partidazo. Estoy muy contento, este equipo se tira de cabeza y se merece todo esto", afirmó. Además, destacó el orden y la entrega de sus dirigidos, incluso de aquellos futbolistas que actuaron condicionados por tarjetas amarillas: "Los que tenían amarilla jugaron igual y muy bien, se tiraron y ganaron".

Costas también se refirió a los ajustes ofensivos y al rol de Adrián "Maravilla" Martínez, autor del gol decisivo. "No nos cerraron en el primer tiempo, tiramos mal los centros, nos faltó esa actitud de ir a buscar el partido. Tirábamos un centro y estaba 'Maravilla' solo", explicó. Sobre el delantero, agregó: "Todos habrán pensado cómo lo pusimos a 'Maravilla' primero, pero no hay que decirle nada, él la va a buscar siempre. Hoy dejó todo; después del partido, en el vestuario gritaban todos 'Maravilla, Maravilla'"