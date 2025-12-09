Diputados finalmente hoy tratará el Presupuesto 2026

Finalmente hoy desde las 10 en sesión extraordinaria la Legislatura de Jujuy tratará el Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal y Financiero 2026, prevista para el pasado jueves y suspendida para esta jornada.

El vicepresidente segundo de la Cámara, Pedro Belizán (PJ) declaró que la suspensión se debió porque "faltaba documentación" y que lo correcto era "que contemos con todos los documentos. Los restantes bloques lo tomaron de buena manera y se pasó para el 9 de diciembre".

Santiago Jubert, presidente del bloque del Frente Cambia Jujuy, apuntó que accedieron "al pedido de algunos diputados para terminar de analizar el Presupuesto. Esto es nada más que hacer las cosas de la mejor manera, cada vez que lo sancionemos tiene que tener un buen alcance y una buena participación".

El ministro de Hacienda, Federico Cardozo luego de referirse al Presupuesto ante los legisladores, explicó que la mayor parte del mismo se destina al gasto salarial y precisó que cerca del 90% de la coparticipación secundaria será utilizada para el pago de sueldos.

Respecto con la pauta para el próximo año, apuntó que el incremento previsto del presupuesto vigente se estipuló entre un 20 y un 30%, según la proyección de recursos que brinda Nación.

Fin de mandato

De los 24 legisladores que hoy finalizan su mandato, cinco renovaron sus bancas en los comicios legislativos de mayo, así continuarán su labor parlamentaria hasta el 2029 Adriano Morone, Gisel Bravo, Omar Gutiérrez y Luciano Angellini (del bloque Frente Jujuy Crece - Provincias Unidas) y Daniela Vélez (Partido Justicialista).

Los diputados que hoy sesionarán por última vez son Hilda Prolongo, Alejandro Cooke, Fabián Tejerina, Cynthia Alvarado, Juan Brajcich, Alejandra Elías, Daniel Ruíz, Malena Amerise, Natalia Guevara, Néstor Sanabia, Olga Ramos, Gustavo Arias, Mabel Batallanos y María Quirós (del Frente Cambia Jujuy) y Patricia Armella, Pedro Belizán, Facundo Figueroa Caballero, Valeria Gómez y Juan Jenefes (Partido Justicialista).