Postura del Frente de Izquierda

El diputado provincial Alejandro Vilca (del Frente de Izquierda y de los Trabajadores), aseguró que "vamos a fortalecer todo un trabajo parlamentario que venimos desarrollando junto a Natalia Morales, Gastón Remy, Leonardo Rivero, con los mismos principios de estar siempre del mismo".

Aseguró que tienen el respaldo de distintos sectores de los trabajadores, "con los que venimos haciendo un trabajo conjunto y articulado para fortalecer sus demandas a través de la tarea parlamentaria".

Por su parte la diputada Lamia Debbo, declaró que en el país "expresamos una fuerza política y social de los de abajo, independiente del Estado y los partidos patronales. La verdadera oposición en el parlamento y en las calles al ajuste y sometimiento".

Respecto al rol del bloque, afirmó que "es el único frente opositor en esta legislatura" y mantendrá la labor que cumplen sus compañeros.