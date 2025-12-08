26°
8 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Cindac

Buscan a Belén María Rolon

La joven de 21 años falta de su hogar en la ciudad de San Pedro.

Lunes, 08 de diciembre de 2025 09:15

En la ciudad de San Pedro familiares, amigos y vecinos buscan a Belén María Rolon de 21 años de edad quien falta de su hogar desde esta madrugada.

La joven de 21 años es de tez blanca, contextura física delgada, cabello negro con mechones rojos y violetas y tiene tatuajes.

Al momento de ser vista por última vez vestía un vestido azul corto con zapatillas Adidas de color negra y llevaba un bolso beige.

Por cualquier información sobre el paradero comunicarse al 911 o concurrir a la Seccional de Policía más cercana. O bien comunicarse a los números 3886828607 o al 3886860239.

 

